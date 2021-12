Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne ii avertizeaza pe romanii ce vin in țara nevaccinați sau fara test PCR: ” Orice nerespectare a deciziei de carantinare inseamna dosar penal” Ministrul de Interne ii avertizeaza pe romanii ce vin in țara nevaccinați sau fara test PCR: ” Orice nerespectare a deciziei de carantinare…

- Ministrul de Interne Lucian Bode aanuntat duminica seara ca, in ultimele 24 de ore, aproximativ 13.000 de romani au intrat in tara si nu sunt vaccinati, nu au test PCR si au intrat in carantina. El a transmis ca orice nerespectare a deciziei de carantinare inseamna infractiune si dosar penal., potrivit…

- Romanii care se intorc in țara din țari care sunt in zona roșie și ar trebui sa stea in carantina 14 zile incearca sa scape de izolare in diferite moduri. Pentru a doua oara in doua zile, metoda folosita a fost intrarea in țara la Nadlac pe sensul d eieșire, informeaza Poliția de Frontiera.Pe 14 decembrie…

- Soferul unei masini inmatriculate in Romania, in care se aflau sase pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera si triajul epidemiologic, pentru a nu intra in carantina. Acesta a intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii…

- Soferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera intrand in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, din judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii din Romania. Soferul si pasagerii au vrut astfel sa…

- Scene incredibile la vama Nadlac: șoferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a intrat in țara pe contrasens ca sa evite triajul epidemiologic. Incidentul s-a petrecut, aseara, in jurul orei 22.50, cand polițistii de frontiera care iși desfașurau activitatea pe sensul de intrare in Romania au observat…

