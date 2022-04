Lucian Bode, pe Facebook: „Securitatea nucleară este o responsabilitate colectivă!” Ministrul de Interne, Lucian Bode, a vizitat vineri Detasamentul special de pompieri Cernavoda din incinta Centralei Nuclearelectrice, el aratand ca decizia de a organiza aceasta subunitate de pompieri pe amplasamentul CNE Cernavoda dovedeste ”o abordare matura si o intelegere aprofundata a faptului ca infrastructurile critice trebuie sa fie in primul rand protejate de catre stat prin institutiile cu responsabilitati in domeniu”. ”Am fost astazi intr-o vizita de lucru la Detasamentul special de pompieri Cernavoda din incinta Centralei Nuclearelectrice Cernavoda, o unitate cu rol vital in asigurarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

