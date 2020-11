Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor anunța 700 km noi de autostrada si 300 km de drum expres, in urmatorii patru ani. Ce tronsoane vor fi gata Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada si 300 de kilometri de drum expres in urmatorii patru ani, avand in vedere tronsoanele pe care se lucreaza si…

- Ministerul Finantelor Publice a aprobat, din luna noiembrie 2019 pana in prezent, ajutoare de stat pentru proiecte cu impact major in economie si proiecte de dezvoltare regionala cu investitii totale de peste 1,76 miliarde de lei, in baza schemelor pe care le administreaza, a anuntat vineri institutia,…

- Presedintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Onesti, ca va vorbi cu ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pentru a reinfiinta un sediu al Casei de Pensii in localitate."M-ar rugat Ionel Palar (n.r. - presedintele PNL Bacau) sa vorbesc cu doamna…

- Primaria Municipiului Aiud a finalizat recent procedura de achizitie de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, respectiv asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivul de investitii „Transport public ecologic in municipiul Aiud”. Valoarea totala la…

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Economia Romaniei a raspuns perfect la masurile implementate de Guvernul PNL! Investitiile mai nete in economie mari in trimestrul II si semestrul I din 2020 fata de aceeasi perioada din 2019. Doar Guvernul PNL a investit cea mai mare suma din ultimii zece ani…

- PNL Arges: Primaria Pitești putea sa sprijine mediul de afaceri in lupta cu criza Covid-19, dar nu a luat nicio masura de susținere! “Romania este in halul asta de subdezvoltare pentru ca de 30 de ani guvernarile dominate de PSD au sufocat tot ceea ce a inseamnat inițiativa antreprenoriala” a declarat,…

- Pista a fost deja inchisa pe 3 august pentru lucrari pregatitoare. Ultima reparatie capitala a Pistei 2 s-a efectuat in 1996, ulterior facandu-se numai lucrari de reparatii curente. "CN Aeroporturi Bucuresti anunta demararea lucrarilor la obiectivul de investitie 'Modernizarea pistei 08L-26R si resistematizarea…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a autorizat executarea lucrarilor de construire pentru Autostrada de Centura Bucuresti, sectorul de pe raza localitatii Vidra, valoarea lucrarilor autorizate fiind de 59,95 milioane lei, fara TVA, potrivit unui document transmis…