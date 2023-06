Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce profesorii sunt in greva generala și in negocieri cu Guvernul de mai bine de 10 zile, polițiștii care au ieșit, marți, in strada, in fața MAI, au obținut de la ministrul de Interne, Lucian Bode, ca incepand chiar de la 1 iunie, vor avea soldele marite. Conform unui comunicat oficial, ministrul…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat, miercuri, la București, ca nu poate oferi o data privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, susținand ca sistemul frontierelor externe „nu funcționeaza” și „mai sunt multe de facut”. „Este o intrevedere de lucru foarte importanta, pentru…

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, cel care alaturi de cancelarul Austriei s-a opus aderarii Romaniei la Schengen, vine miercuri la București. Vizita la Bucuresti este o premiera pentru ministrul de Interne Gerhard Karner, care miercuri se va intalni cu omologul sau roman Lucian Bode, scrie…

- Cei patru acuzați – intre care doi directori ai Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), in dosarul deschis de DNA privind contractele pentru inchirierea spațiilor pentru duty free și restaurante din Aeroportul Internațional „Henri Coanda” – Otopeni, și-au predat telefoanele anchetatorilor. …

- Rareș Bogdan este vizat in ancheta procurorilor DNA privind dosarul șpagilor de milioane de euro de la Aeroportul Otopeni. Printre cei acuzați se numara și unul dintre apropiații lui Rareș Bogdan, care ar fi facut un denunț pe numele europarlamentarului liberal, anunța Romania TV. Cristi Balan, unul…

- Doi senatori PSD, Mihai Fifor si Calin George Maties au lansat marti, 28 martie, un atac la adresa ministrului de Interne al PNL, Lucian Bode si la directorul CFR, Traian Preoteasa, un apropiat al PNL. Mihai Fifor il acuza pe Bode ca se ascunde, el cerand o comisie parlamentara de ancheta in acest caz.…