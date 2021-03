Stiri pe aceeasi tema

- Nu este normal ca listele sa fie publicate cu adrese legat de sistemul de aparare, ca nu ne sunt toți prieteni și pot fotografia și filma, spune ministrul de Interne, Lucian Bode, cu privire la publicarea datelor defalcate referitoare la procesul de vaccinare. CITEȘTE ȘI: ATENȚIE: Medicamentul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca un ofițer cu funcție de conducere din cadrul ISU Constanța, care avea responsabilitați legate de dotarea cu echipamente, a depus cerere de...

- Premiera in Romania: Cainii de la Centrul Chinologic al Poliției Romane din Sibiu, antrenați pentru depistarea persoanelor infectate cu COVID-19 Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode impreuna cu Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, au efectuat o vizita de lucru la Centrul Chinologic al Poliției…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca aproape 76.000 de angajați din instituție vor primi sporuri salariale anul acesta. Conform ministrului, impactul bugetar va fi de 119 milioane de lei și ca nu este vorba de o majorare de salarii sau de un moft. “Este un drept castigat de foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost luni o sedinta la sediul MAI a grupului tehnico-stiintific in care a fost discutata aparitia noii tulpini de SARS-CoV-2 in Romania. Acesta a adaugat ca, in acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii, insa a indemnat oamenii sa respecte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, sambata, ca peste 18.000 de angajati MAI s-au inscris pentru cele 2.086 de locuri disponibile la concursurile de trecere a agentilor de politie si a subofiterilor in corpul ofiterilor. "Concursurile de trecere a agentilor de politie si a subofiterilor…

- „Eu m-am saturat sa ne judecam cum ne judecau unii in campanie electorala, sa ne impartim in buni si in rai. Institutional, in acest moment comunicam, categoric. Nu vorbim de o alianta politica. Exista anumite elemente, uitati-va la acest abuz al celor care au pierdut si vor sa ocupe totul in Parlament.…