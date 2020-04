Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romani ar urma sa plece cu un tren special in Austria, la ingrijit de batrani. Guvernul austriac a dezvaluit existenta unui acord intre Romania si Austria in acest sens. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, neaga existenta acordului.

- Zeci de romani ar urma sa plece in Austria cu un prim tren special, pentru a avea grija de varstnici. Ministrul austriac pentru Afaceri Europene a declarat ca intre Romania si Austria exista chiar si un...

- Vineri dupa-masa, pe terenul unde se ridica viitorul spital de campanie al Ministerului Apararii Nationale, stadionul CFR din Timisoara, a venit in verificari inca un oficial de rang inalt. Dupa ce toata lumea si-a asumat paternitatea, totala sau partiala, a proiectului, nici Lucian Bode nu a uitat…

- "Pentru spitalele de faza 1 si 2 avem peste 400 de paturi de Terapie Intensiva, sunt peste 200 de cazuri, dar pe monitor sau intubatie avem 36 de pacienti. Suntem intr-un registru in care putem mentine aceste cazuri", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, marti seara, la Digi24. Ministrul mai…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au anuntat suspendarea zborurilor din si spre Italia. Oficialii au anuntat oprirea zborurilor din si catre Italia, pe toate aeroporturile…

- Primul termoscaner a fost instalat pe Aeroportul Otopeni pe fluxul destinat curselor din Italia. Este primul din cele cinci termoscanere care vor fi amplasate pe Aeroportul Henri Coanda, cel mai mare aeroport din Romania. Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat recent, in cadrul…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca Autostrada A8 ar putea fi terminata in 2026-2027. In plus, niciun proiect de infrastructura din Romania nu va fi blocat și toate care se...

- Anunț de ultima ora facut de ministrul desemnat al Transporturilor. Lucian Bode a anuntat, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, ca, incepand de vineri, in Aeroportul Otopeni vor exista primele cinci termoscannere pentru coronavirus, conform Mediafax.Citește și: AFACERE…