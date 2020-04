Stiri pe aceeasi tema

- Testele dinamice pe Magistrala de metrou M5 vor incepe undeva la sfarsitul lunii mai, iar la finele lui iunie metroul din Drumul Taberei trebuie sa circule cu calatori, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Pe Magistrala…

- Mai multi romani care lucreaza sezonier in Italia vor fi adusi in tara cu avionul, iar o prima cursa de acest gen, de la Torino, este programata sambata, 21 martie. “Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de transport…

- Programul si rezultatele audierilor, mercuri, 4 martie: -► Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (ora 10,00) - aviz negativ -► Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (ora 11,00) - aviz favorabil -► Victor Costache - ministrul propus al Sanatatii…

- Banii necesari pentru salvarea TAROM, cei 37 de milioane de euro, ar putea veni in trei luni de la Trezorerie si chiar daca nu se aproba salvarea companiei nu se pune problema lichidarii operatorului aerian national, a anuntat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii…

- Imi asum inca o data punerea in functiune, cu calatori, a metroului din Drumul Taberei pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei si imi propun finalizarea achizitiei si livrarea in termenul contractual a materialului rulant, respectiv 13 trenuri noi, pana in decembrie…

- Suntem determinati sa respectam conditiile Memorandumului pentru combaterea riscurilor de securitate cibernetica generate de furnizorii 5G si vom colabora cu toate institutiile, cu mediul privat si cu societatea civila, pentru a asigura succesul licitatiei pentru spectrele 5G, a declarat, miercuri,…

- Romania, impreuna cu alte opt state membre, a reusit sa construiasca o masa critica la Bruxelles si sa se opuna intrarii in vigoare a pachetului Mobilitate 1, in conditiile in care, daca acest lucru se va intampla asa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfa in Romania…

- Premierul Ludovic Orban are, marți, de la ora 14:00, ședința cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis! La Palatul Cotroceni, premierul va fi insoțit de vicepremierul Raluca Turcan și de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Cel mai probabil, se va discuta despre declanșarea alegerilor anticipate,…