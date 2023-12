Stiri pe aceeasi tema

- Miza PNL in anul 2024 o reprezinta o guvernare liberala si castigarea alegerilor prezidentiale, a anunțat vineri, la Slatina, la intalnirea regionala a alesilor locali din Oltenia, secretarul general al PNL, Lucian Bode. El a precizat ca rezultatul alegerilor europarlamentare va constitui un semnal…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 8 decembrie, ca liberalii au fost nevoiți sa faca o coaliție in toamna lui 2021 cu PSD din cauza situației politice și a crizelor prin care trecea Romania.„Am asumat guvernarea cu Partidul Social Democrat si am fost prim-ministru, a trebuit sa-mi asum…

- „In acest moment nu sunt discutii sau cel putin eu nu am participat. Se poate face o alianta pe partea dreapta, cel mai probabil in turul doi al alegerilor prezidentiale si in acel moment evident ca trebuie sa pui in discutie si un program de guvernare”, a declarat Dan Motreanu, duminica seara, la un…

- „Sunt presedintele Partidului National Liberal, partid cu blazon si eu cand le-am cerut oamenilor sa ne angajam in alegeri oamenii m-au intrebat, va angajati cu noi? Si am spus da. La Sinaia. Asta a fost dialogul. In momentul de fata este o decizie neformalizata. Daca partidul imi va cere sa candidez,…

- Secretarul general al PNL Lucian Bode, aflat intr-o vizita in județul natal alaturi de președintele PNL Nicolae Ciuca, a anunțat investiții masive in Salaj. El a spus ca liberalii pun pe primul loc investițiile și prin tot ceea ce fac doresc sa contribuie la dezvoltarea comunitaților locale:”#DezvoltamSalajul…

- Ministrul Justitiei, vicepresedintele PNL Alina Gorghiu, a declarat vineri ca in 2024, PNL va obtine un rezultat bun si ma refer mai ales la alegerile prezidentiale, pentru ca Romania are nevoie de o solutie liberala la presedintie, ea precizand ca orice alta solutie este un semn de intrebare pentru…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, afirma, duminica seara, ca alegerile prezidentiale din 2024 vor fi castigate tot de PNL, in ciuda dorintei firesti a PSD de a castiga aceasta batalie electorala. In ceea ce priveste alegerile europarlamentare, Bode crede ca este vorba despre a alege intre civilizatia…

- Comunicatorii social-democrați și liberali au fost instruiți cum sa raspunda daca sunt intrebați despre negocierile purtate de liderii PSD și PNL privind listele comune pentru toate alegerile de anul viitor, potrivit punctajelor interne consultate de Libertatea.Marcel Ciolacu a recunoscut in mod oficial…