- Mircea Abrudean a fost votat de conducerea PNL pentru functia de secretar general al Guvernului si in consecinta nu mai exista alte propuneri, a declarat marti secretarul general al PNL, deputatul Lucian Bode. „PNL a luat o decizie in Biroul Politic National – 68 de voturi „pentru”, doua voturi „impotriva”.…

- PNL merge in continuare cu propunerea lui Mircea Abrudean in funcția de secretar general al Guvernului, iar secretarul general al partidului, Lucian Bode spune ca acum este responsabilitatea premierului sa decida pașii urmatori.

- Tensiunile se vor acutiza cel mai probabil din toamna, cand partidele incep sa-și faca un calcul mai amanunțit și se vor rediscuta noi variante și propuneri de Guvernare. Sa nu uitam ca USR și-a pregatit deja terenul cu partidele de dreapta, fiind gata oricand sa preia o parte din putere. ce-i drept…

- "PNL a luat o decizie in Biroul Politic National - 68 de voturi "pentru", doua voturi "impotriva". Pe lista cabinetului ministrilor propusi de PNL evident se regasea si domnul Mircea Abrudean. De aici nu mai este responsabilitatea Partidului National Liberal, este responsabilitatea primului ministru…

- Conducerea PNL pregatește mai multe variante de reacție in condițiile in care Marcel Ciolacu va ramane ferm pe poziții și nu-l va accepta pe Mircea Abrudean ca secretar general al Guvernului, fiind luate in calcul și alte persoane.

- La reuniune a participat Nicolae Ciuca, secretarul general Lucian Bode, precum și prim-vicepreședinții PNL.Ședința a fost organizata in contextul primelor disensiuni la nivelul noului guvern, investit de doar patru zile. Liberalii il acuza pe premierul Marcel Ciolacu ca refuza numirea lui Mircea Abrudean…