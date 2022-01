Stiri pe aceeasi tema

- „Da, mi-a venit factura la energie. Eu stau in chirie aici, in București. M-am uitat și eu pe luna septembrie. Aveam undeva energie electrica și gaze naturale, la 300 și ceva de lei.Cu ingrijorare m-am uitat la factura de pe decembrie: undeva la 1.700 de lei am avut energie și gaze naturale. Menționez…

- Seful ANPC, Mihai Culeafa, a declarat ca a platit 140 de lei pentru ultima factura la energie electrica si 2.000 de lei pentru factura la gaze. Acesta a mentionat ca locuieste intr-o casa din cartierul Pantelimon. Seful ANPC a beneficiat de o compensare de 10 lei, a spus acesta. „Este vorba de o factura…

- S-au aprobat mii de locuri in plus la Academia de Poliție și la școlile de agenți din Ministerul de Interne. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat aceasta decizie la finalul ședinței de Guvern de miercuri, 13 ianuarie. „Guvernul a adoptat un proiect de hotarare pentru modificarea HG 477…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, la Zalau, ca din punctul sau de vedere politistii au intervenit corect in incidentul dintre senatoarea Diana Sosoaca si o echipa de jurnalisti italieni. "Din punctul meu de vedere, al ministrului Afacerilor Interne, politistii au intervenit…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din țara, masura ce afecteaza milioane de romani. Mulți dintre noi vor fi nevoiți sa stea in frig, pe perioada iernii, pentru ca nu au cu ce sa-și plateasca intreținerea pentru apartamente. Cele…