Lucian Bode: MAI are un deficit de personal de aproape 20%

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Botosani, ca ministerul pe care il conduce se confrunta o criza acuta de personal, generata in principal de pensionarile masive. El a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca deficitul de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) este de aproape 20%, in conditiile in care in acest moment ministerul are 129.000 de angajati si ar trebui sa aiba peste 150.000. "Anul trecut au plecat in pensie 9.000, au venit din scoala 2.000. Deci, minus 7.000. Anul acesta, pana cand o sa primim din scolile de politie ofiteri, subofiteri,…