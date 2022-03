Stiri pe aceeasi tema

Ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, se va deplasa miercuri la Moscova si joi in Ucraina pentru discutii in vederea gasirii unui armistitiu, a anuntat marti seara presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters.

Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a aprobat un medicament al companiei britanice AstraZeneca pentru tratarea formelor incipiente de cancer la san, dezvoltat impreuna cu compania americana Merck & Co, transmite Reuters.

MOL Romania se delimiteaza de orice practica anticoncurentiala si de orice informatii care ar putea genera panica in randul populatiei, se arata intr-un raspuns al companiei, remis, joi, la solicitarea AGERPRES.

Moment inedit pe holurile Parlamentului: in timp ce președintele PNL, Florin Cițu, susținea o declarație de presa, in cadru a intrat senatoarea Diana Șoșoaca.

Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba i-a spus miercuri omologului sau american ca Ucraina are nevoie „acum" de livrari suplimentare de arme.

Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat vineri numarul cetațenilor veniți din Ucraina pe teritoriul Romaniei, in ultimele 24 de ore. 11 persoane au cerut azil in Romania, a anunțat ministrul de Interne.

Ministrul de Interne Lucian Bode anunța ca romanii trebuie sa ramana calmi cand vad asaltul salbatic al Rusiei asupra Ucrainei, in condițiile in care rușii au ajuns deja in Kiev.

Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a afirmat, sambata, la conferinta de securitate de la Munchen, ca Ucraina s-ar putea confrunta cu "cel mai rau scenariu" saptamana viitoare.