- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca toate tronsoanele de autostrada unde lucrarile sunt gata in proporție de...

- Lucrarile pe lotul Campia Turzii-Chetani, parte din Autostrada A3, au fost reluate, iar cele din lotul Iernut - Chetani sunt aproape de finalizare, a anunțat Asociația Pro Infrastructura. „Antreprenorul general Straco, aflat in insolventa si incapabil sa continue lucrarile cu efective proprii, a cazut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, sambata, la Suceava, ca in acest an vor fi demarate lucrari de infrastructura la peste 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, in toata tara. ''In primul rand, ne-am propus sa nu inchidem niciun santier si acest lucru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca pana la sfarsitul acestui an vor "incepe efectiv" lucrari de construire a 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres. Lucian Bode mentioneaza ca va prezenta public un "plan integrat” privind viziunea Guvernului in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii…

- Peste 100 de noi parcari vor fi realizate in municipiul Petroșani. Lucrarile au demarat deja. Cinci noi parcari vor fi realizate pe raza localitații. Posesorii de autoturisme au solicitat astfel de investiții, iar pe agenda de investiții a autoritaților locale de la Petroșani s-a aflat acest proiect.…

- Pe Autostrada Soarelui (A2) nu va exista niciun blocaj cauzat de lucrari de intretinere, in intervalul 15 iunie – 15 septembrie, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. El considera anormal ca, in sezonul estival, compania de drumuri sa execute lucrari pe autostrada catre mare. „In acest an,…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Nu numai ca santierele nu s-au…