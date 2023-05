Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de guvern de joi a adus, in sfarșit, primul pas concret pentru ca deschiderea unui punct de trecere intre Romania și Ungaria, la Triplex Confinium, intre Beba Veche și Kubekhaza. Despre un acord similar și cu partea sarba nu s-a discutat in cadrul Memoradumului aprobat de Executiv. Memorandumul…

- Prefectul judetului, Daniel Onofrei, a convocat o intalnire de lucru privind stadiul proiectului de amenajare a unui punct de trecere a frontierei in localitatea Bumbata, la o distanta de aproximativ 40 de kilometri de Albita. Potrivit prefectului, care a efectuat recent o vizita la locul de desfasurare…

- Autoritațile de frontiera și vamale din Republica Moldova și Romania au testat controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Procedurile de control la traversarea frontierei de stat, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, au fost efectuate pe teritoriul Romaniei la punctului…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș: dezbatere privind punctul de trecere a frontierei de stat Albita – Leuseni! ” Am dezbatut, in plenul Senatului Romaniei, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul…

- Un concert de zile mari va avea loc in 23 martie la Palatul Republicii, incepand cu ora 18:00. 150 de muzicieni din Moldova și Romania se vor reuni pe aceeași scena. Prin acest eveniment vor fi marcați 110 ani de la Unirea Basarabiei cu Romaniei.

- Guvernul va aproba in sedinta de astazi, ratificarea Acordului cu Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei in Punctul de Trecere a Frontierei de stat Albita - Leuseni, pe sensul de intrare in Romania.

