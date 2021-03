Stiri pe aceeasi tema

- Protestul cu fumigene, in care polițiștii s-au imbrancit cu jandarmii, nu face cinste reprezentanților polițiștilor, spune, joi, ministrul de Interne, Lucian Bode, care marturisește ca nu și-a putut imagina așa ceva. Intrebat despre protestul de miercuri, din fața Palatului Cotroceni, in care…

- Polițiștii au protestat in fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de politica salariala a guvernului. La un moment dat aceștia au aprins fumigene și au reclamat ca jandarmii au primit ordin sa-i impiedice sa-și strige nemulțumirile, potrivit postarilor pe Facebook ale Sindicatului Europol. „Asistam la…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta ca isi propune sa creasca de cinci ori bugetul ministerului pe care il conduce prin accesarea de fonduri europene, in conditiile in care peste trei sferturi din bugetul MAI este alocat platii salariilor si pensiilor angajatilor din sistem.

- Sindicatele politistilor organizeaza, miercuri, un nou protest in fata Ministerului de Interne si a mai multor prefecturi din tara, afirmand ca actiunile vor inceta doar dupa ce Guvernul renunta la masurile de austeritate. "Nu mai acceptam sa fim bataia de joc a guvernantilor, bataie de joc care…

- ”In aceasta dimineața, s-a dispus inlocuirea ofițerului de la comanda activitaților de prevenire și combatere Covid la nivelul municipiului. Am solicitat lamuriri cu privire la cum au ajuns in spațiul public acele imagini și date neasumate de nimeni și daca șeful Poliției Centrului Vechi avea competențe…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca poliția va da mai puține amenzi in perioada pandemiei și ca oamenii legii se vor axa pe prevenție, nu pe sancțiuni. "Le-am spus colegilor la plecare, inainte de toate i-am mulțumit domnului Vela pentru activitatea domniei sale. A condus un minister…

- Politistii si jandarmii din intreaga tara continua sa verifice modul in care sunt respectate masurile de protectie sanitara, in special in zonele aglomerate, la operatorii economici care lucreaza cu publicul sau in mijloacele de transport in comun. In doar 24 de ore au fost descoperite 6.400 de persoane…

- Ministrul albanez de Interne a demisionat, joi, dupa moartea unui tanar impuscat de politie in timpul restrictiilor de circulatie impuse pe timpul noptii in contextul pandemiei. Tragedia a generat proteste violente la Tirana, potrivit Euronews . Sander Lleshaj „si-a prezentat demisia, eu am acceptat-o”,…