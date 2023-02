Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, intrebat despre afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis la adresa sa privind acuzatiile de plagiat, ca PNL va lua o decizie privind mentinerea sa in functiile detinute in Guvern si in cadrul partidului, precizand insa ca are „determinarea”…

- Respectarea drepturilor persoanelor aparținand minoritaților naționale figureaza printre criteriile politice de aderare la UE, a spus ministrul de externe german Annalena Baerbock, intrebata de senatorul PSD Titus Corlațean despre poziția sa cu privire la situația minoritații romane din Ucraina.…

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi ca pierderile suferite de Romania prin faptul ca nu intra in spatiul Schengen depasesc suma de 25 de miliarde de euro.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, ca noul Stadion Dinamo, care va avea o capacitate de 25.000 de locuri, va fi construit in maximum trei ani, costurile fiind estimate la 350 de milioane de lei, anunța Agerpres.

Ministrul Finantelor Adrian Caciu a anuntat ca legea bugetului de stat pe 2023 si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2023 vor fi puse marti in transparenta decizionala, iar Guvernul le va aproba, joi, impreuna cu legea plafoanelor si ordonanta privind strategia fiscal-bugetara.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a plecat luni din nou in Austria pentru discuții cu omologul austriac, pe tema aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, au precizat surse politice pentru stiripesurse.ro.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, considera ca Politia Cluj nu a incercat sa musamalizeze cazul accidentului provocat de Culita Sterp, precizand ca Politia a ”actionat in dinamica” si a facut cercetarea la fata locului. El a mentionat ca niciodata Politia Romana nu va comunica urmarind imagini…

Presedintele FIFA, Gianni Infantino, seful organismului din 2016, este singurul candidat la alegerile din martie 2023 pentru un treilea mandat, a anuntat, joi, organizatia mondiala, anunța News.ro.