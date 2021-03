Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, ca in zilele urmatoare va fi incheiat raportul in cazul Onesti, in care un barbat a ucis doua persoane. "In zilele urmatoare, eu sper maine, sa avem raportul final. Dupa ce voi avea raportul final, evident ca vor urma si alte masuri. Nici nu-mi imaginez ca imediat ce finalizam raportul, Corpul de control nu va primi o sarcina de control, sa verifice in detaliu tot ce s-a intamplat acolo", a spus Lucian Bode la TVR1. El a adaugat ca cei vinovati vor plati. "In urma unei tragedii, cum este tragedia de la Onesti, cel mai greu de lucru…