Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni, 4 octombrie, ca ordinul de ministru prin care va fi reglementata purtarea maști in spațiile publice exterioare va fi dat astazi sau cel mai tarziu maine dimineața. „Este anormal sa porti masca in momentul in care te plimbi prin parc”, a explicat Bode…

- Lucian Bode a declarat ca nu este normal ca masca sa fie purtata in parc sau atunci cand oamenii fac sport. Se intampla la doar cateva zile dupa ce, același Bode, a adoptat in hotararea care introducea obligativitatea maștii in toate spațiile publice. "La sfarsitul saptamanii care s-a incheiat, am verificat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca va fi emis un ordin comun impreuna cu ministrul Sanatatii, pentru clarificarea aspectelor legate de portul mastii de protectie in exterior.El a precizat ca i se pare “anormal” sa porti masca in momentul in care te plimbi prin parc. “La sfarsitul…

- Lucian Bode a anuntat ca va fi emis un ordin comun impreuna cu ministrul Sanatatii pentru clarificarea aspectelor legate de portul mastii de protectie in exterior, mentionand ca i se pare „anormal" sa porti masca in momentul in care te plimbi prin parc.

- Lucian Bode: E anormal sa porți masca atunci cand faci sport sau te plimbi prin parc Lucian Bode: E anormal sa porți masca atunci cand faci sport sau te plimbi prin parc Lucian Bode a declarat, luni, ca un ordin comun al Ministerului de Interne și al Ministerului Sanatații, dat in cursul zilei de astazi…

- Lucian Bode a declarat, luni, ca un ordin comun al Ministerului de Interne și al Ministerului Sanatații, dat in cursul zilei de astazi sau maine dimineața va clarifica situația purtarii maștii in aer liber. „Vom explica exact care sunt excepțiile pentru ca este anormal sa porți masca in momentul…

- Vom purta DIN NOU masca pe strada, daca incidența va trece de șase la mie. Raed Arafat: „Vor fi si exceptii” Raed Arafat a declarat, sambata, ca in localitatile in care se inregistreaza o incidenta de peste sase cazuri de SARS-CoV-2 la mia de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in aer liber,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cernavoda, ca purtarea mastii la interior va ramane o masura obligatorie si dupa 1 august, iar ca masura de relaxare se intentioneaza cresterea numarului participantilor la evenimente private. ‘Portul…