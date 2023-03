Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi mentine obiectivul de țara reprezentat de aderarea la spatiul Schengen in anul 2023, a anuntat joi, la Bruxelles, ministrul de interne Lucian Bode, care si-a exprimat convingerea ca prin intrarea tarii noastre in Schengen va spori substantial siguranta frontierelor externe ale Uniunii Europene,…

- Bucureștiul sprijina Viena la nivelul Uniunii Europene pentru a ușura povara migranților neinregistrați, dar așteapta in schimb o perspectiva concreta din partea cancelarului Karl Nehammer și a ministrului de Interne austriac Gerhard Karner privind aderarea la Schengen, se arata intr-un articol din…

- Romania ar trebui sa lucreze alaturi de Comisia Europeana pentru o politica a migrației, ceruta de altfel de Austria, in contextul dosarului Schengen, . Iata ce spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, in condițiile in care Viena s-a opus extinderii zonei de libera circulație.„Soluțiile la…

- Ministrul grec pentru migrație și azil, Notis Mitarakis, a fost primit joi, la Viena de cancelarul austriac, Karl Nehammer, dupa ce ieri s-a intalnit cu ministrul de interne, Gerhard Karner, transmite publicația greceasca Naftemporiki.Potrivit unui comunicat, Grecia iși asuma o inițiativa de a sprijini…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis sambata, 17 decembrie, pe Facebook, ca in sedinta Consilului European de joi, 15 decembrie, nu s-a discutat despre extinderea Spațiului Schengen in 2023. „Am inregistrat un esec de proportii, o umilința crunta”, a afirmat Tomac. Europarlamentarul a precizat ca…

- Președintele Romaniei a susținut, joi seara, o scurta conferința de presa pe tema calendarului aderarii Romaniei la Schengen, dupa reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Klaus Iohannis susține ca nu suntem in pragul unei crize diplomatice cu Austria și ca problema se va rezolva „de la sine,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, iși exprima nedumerirea fața de decizia Austriei de a acorda un vot negativ intrarii Romaniei in spațiul Schengen intr-o scrisoare deschisa transmisa ministrului de Interne din Austria, Gerhard Karner. ”Pe minciuni și nedreptate nu se poate construi nimic mareț și…