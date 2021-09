Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, a afirmat ca proiectul Programului ”Anghel Saligny” se va afla pe agenda sedintei de guvern de astazi. „Ministerul Justitiei este ultimul avizator pe toate proiectele de acte normative, nu doar pe proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Proiectului…

- Programul de Investitii „Anghel Saligny”, de la care ar fi pornit criza actuala din coalitia la guvernare, este din nou astazi pe masa Executivului si va fi discutat intr-o sedinta programata la ora 16:00, la care ministrii USR spun ca nu vor participa. Ministrul interimar al justitiei, Lucian Bode,…

- Biroul Politic National al PNL a votat joi, 2 septembrie, in unanimintate sustinerea lui Florin Citu in functia de premier, au declarat surse politice pentru agenția News.ro. De asemenea, potrivit unei decizii luate in BPN, Guvernul va adopta vineri, intr-o ședința de executiv, Ordonanța de urgența…

- Ministru interimar al Justiției este Lucian Bode. Președintele Iohannis a aprobarea cererea premierului Cițu de a-l revoca pe ministrul Stelian Ion . Aprobarea șefului statului a fost data in dimineața zilei de joi, 2 septembrie 2021. Stelian Ion (USR PLUS) este revocat Stelian Ion (USR PLUS) este revocat,…

- Administrația prezidențiala informeaza, joi dimineața, ca președintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a ministrului Justiției, Stelian Ion, și ca o analizeaza. „Președintele a primit cererea de revocare și o analizeaza”, arata mesajul Administrației Prezidențiale. Premierul Florin Cițu a…

- Premierul Florin Cițu l-a revocat pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției! Șeful guvernului a anunțat demiterea acestuia de la Palatul Victoria, dupa ce a anulat ședința de Guvern de miercuri seara. Anunțul vine la capatul unei zile pline de tensiuni in coaliția de guvernare din cauza refuzului…

- Ședința de Guvern, programata pentru ora 19.00, a fost amanata cu o ora, potrivit Realitatea PLUS. Totul din cauza programului „Anghel Saligny”, cu care nu au fost de acord liderii USR-PLUS, catalogat drept o „hoție”, comparandu-l pe Cițu cu Dragnea, facand aluzie la PNDL din guvernarea PSD.Potrivit…

- Ședința de miercuri a Guvernului a fost suspendata din cauza intenției premierului Florin Cițu de a introduce pe ordinea de zi suplimentara programul „Anghel Saligny”, in ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS. Ministrul Justiției a declarat ca nu a acordat avizul pe proiectul de OUG deoarece…