Lucian Bode, despre lista țărilor cu risc epidemiologic: ‘Scopul nostru e să protejăm în continuare cetățenii români’ Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut unele precizari cu privire la lista țarilor cu risc epidemiologic, afirmand ca aceasta este intocmita in funcție de indicele la care se afla Romania. ”Am avut foarte multe mesaje primite din partea romanilor din Diaspora, de exemplu din Spania. Spuneau de ce trebuie sa intre in carantina cand vin in Romania, daca in Spania masurile se relaxeaza. Noi luam decizia cu privire la intocmirea listei tarilor din zona galbena cu risc epidemiologic ridicat in functie de indicele la care se afla Romania. Tarile care sunt peste Romania sunt considerate automat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

