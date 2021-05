#DobrogeaDigitala: Monumentul francez si povestea lui tragica

In luna mai 1894, se inaugura, la Constanta, Monumentul soldatilor francezi Secerati de flagelul holerei, in Dobrogea, in timpul Razboiului din Crimeea, soldatii francezi si au gasit odihna vesnica in cripta Monumentului care se inalta astazi in actualul Cimitir Central.Intre anii… [citeste mai departe]