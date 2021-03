Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea IPJ Bacau si a Politiei Onesti a fost demisa in cazul interventiei de la Onesti, unde un barbat a sechestrat doi muncitori, apoi i-a ucis, a decis ministrul Lucian Bode. Principalii vinovati sunt, insa, sefii Politiei Romane, dar si secretarul de stat in Ministerul de Interne Bogdan Despescu,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, inlocuirea din functie a inspectorului sef al IPJ Bacau si a adjunctului acestuia, precum si a sefului Politiei Onesti si a adjunctului sau, in urma dublei crime comise acest oras. De asemenea, Bode a declarat, intr-o conferinta, ca a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezinta concluziile anchetei in urma tragediei de la Onesti, in urma careia doi electricieni au fost injunghiati mortal de catre Gheorghe Morosan, un barbat de 68, care a recurs la gestul criminal dupa ce si-a pierdut apartamentul in instanta. Seful MAI i-a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, referindu-se la cazul de la Onesti, unde un barbat a luat ostatici doi muncitori si apoi i-a ucis, ca daca politistii au vazut ca nu dau rezultate negocierile, poate fi fost nevoie sa treaca la o alta abordare si a previzat ca au loc verificari ale…

- Incepand cu acest an, in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea funcționeaza Biroul pentru Politia Animalelor. Astfel, polițiștii vor lua masuri atunci cand vor constata ca un animal se afla in stare de pericol. Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul…

- Avand in vedere evenimentul tragic din județul Bacau, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:„Conducerea Poliției Romane a dispus ca o echipa de specialiști, condusa de adjunctul inspectorului general al Poliției Romane,…

- Șase persoane au fost ranite, sambata, dupa ce o masina si un microbuz cu 17 calatori s-au ciocnit in Onești, judetul Bacau. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism și un microbuz, circulația…