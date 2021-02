Stiri pe aceeasi tema

- Protestul cu fumigene, in care polițiștii s-au imbrancit cu jandarmii, nu face cinste reprezentanților polițiștilor, spune, joi, ministrul de Interne, Lucian Bode, care marturisește ca nu și-a putut imagina așa ceva. Intrebat despre protestul de miercuri, din fața Palatului Cotroceni, in care…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca va exista o evaluare a tuturor secretarilor de stat, nu doar a lui Raed Arafat, iar daca aceștia nu vor mai avea susținerea politica a coaliției de guvernare, atunci vor fi dați afara. Citește și: Noroc bun! Ultimul strigat de disperare al unui…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune ca, din primele informații, la unitatea mobila ATI de la Institutul „Marius Nasta” din București nu a fost vorba despre un incendiu. „Din datele preliminare rezulta ca nu a fost vorba despre un incendiu”, a precizat ministrul, potrivit HotNews. „Așteptam raportul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat in urma incendiului de la Constanța, unde o femeie a murit dupa ce s-a aruncat de la balcon ca sa scape de flacari. Bode spune ca e anormal ca Inspectoratele pentru Situații de Urgența sa nu aiba echipamentele necesare in dotare și ca vrea ca in 2021 sa…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a vorbit, luni seara, despre verificarile facute in școli care vizeaza autorizație privind securitatea impotriva incendiilor, sistemul de paza, dar și sistemul de incalzire. Ministrul de interne a declarat la Digi24 ca pana acum din cele peste 25.000 de cladiri in…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat situația sporurilor pentru polițiști. El spune ca vor fi taiați de undeva bani din buget pentru a se putea plati acele sporuri. Ministrul nu a menționat din ce domeniu vor fi luați, insa a ținut sa precizeze situația din MAI: peste 1.000 de secții de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat inlocuirea comisarului șef Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei, la antena3. "Din cei 4000 de agenți economici, 740 au fost verificați la nivelul...

- Prima transa de vaccinuri anti-Covid destinata Romaniei este asteptata sa ajunga, astazi, in vama Nadlac, cu o zi mai devreme decat era prevazut initial. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca lotul de 10 mii de doze va fi preluat de structurile MAI si va fi adus la unitatea principala de stocare…