Lucian Bode, despre consumul de droguri: „A devenit un adevărat flagel” In opinia lui Bode, consumul de droguri in Romania a devenit un flagel, iar pentru combaterea fenomenului e necesara nu doar combaterea, ci mai ales prevenirea. „Din pacate, din ce in ce mai multi conducatori auto se urca la volan sub influenta drogurilor, a substantelor interzise. (…) Legislatia a fost modificata si tot Ministerul Afacerilor Interne, anul trecut, a venit cu un proiect de ordonanta care s-a transformat in ordonanta de urgenta si este legea astazi in Romania care a inasprit foarte mult sanctiunile ce vizeaza inclusiv aceasta infractiune. Este o infractiune sa te urci la volan dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

