- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca situatia de la Politia din Sibiu, unde un tanar baut a furat o masina de politie si a oprit alti soferi, este „hilara” si ca seful Politiei Romane a dispus o ancheta.

- Joi, la Tribunalul Bacau, a fost ultimul termen al procesului in care Gheorghe Moroșan și soția acestuia, Aurelia Moroșan, sunt judecați pentru dubla crima savarșita intr-un apartament din Onești pe 1 martie anul trecut. Instanța a anunțat ca va pronunța verdictul peste doua saptamani.La termenul de…

- Maria Godina a criticat dur pagina oficiala de Facebook a Poliției Romane, dupa ce administratorii acesteia au redistribuit de mai multe ori postarile ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Ce a avut de spus polițistul? Marian Godina critica Poliția Romana pentru ca distribuie postarile lui Bode…

- Un italian a atacat și ucis in bataie un vanzator ambulant nigerian, vineri dupa-amiaza, intr-o stațiune din Italia. Cazul a starnit furie in țara, multi exprimandu-si revolta fata de faptul ca agresiunea a fost filmata, dar nimeni nu a ajutat victima, potrivit Dpa, citata de Agerpres . Victima, pe…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a participat, joi, la evenimentul aniversar organizat de catre Politia de Frontiera Romana cu ocazia implinirii a 158 de ani, el afirmand ca tara noastra indeplineste conditiile de aderare la spatiul Schengen de mai bine de un deceniu, contribuind la securitatea…