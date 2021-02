Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca luni incepe cercetarea disciplinara a trei ofiteri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta in urma interventiei de saptamana trecuta de la incendiul in urma caruia o femeie si-a pierdut viata aruncandu-se de la etajul sase al blocului in care locuia care fusese cuprins de flacari. Bode a mai precizat ca un ofiter cu functie de conducere de la ISU Constanta si-a depus raportul de pensionare, iar acesta a fost aprobat. De asemenea, Lucian Bode a afirmat ca in cazul inteventiei de la Constanta…