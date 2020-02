Lucian Bode despre Autostrada Transilvania: In iunie, dam in trafic cei 5,3 km intre Bors si Biharia

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, vineri, la Cluj, ca in luna iunie va fi dat in trafic sectorul de 5 km din Autostrada Transilvania dintre Borș și Biharia.Lucian Bode a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferința de presa, ca acest capat de autostrada, cuprins intre…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Ungheni, in cadrul unei intalniri cu constructorii loturilor de pe Autostrada Transilvania, ca se ia in calcul modificarea legislatiei actuale in privinta platii subcontractorilor, fata de care antreprenorii inregistreaza restante foarte…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni, ca CNAIR va da in trafic cei 21,1 kilometri din lotul trei al autostrazii Lugoj – Deva, iar pe acest sector se va circula cu restrictie de viteza – 80 de kilometri pe ora si de tonaj – 7,5 tone.