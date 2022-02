Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta in baza careia statul roman va putea oferi sprijin si asistenta umanitara cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, care provin din Ucraina, a declarat, duminica seara, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, la finalul sedintei de Guvern.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a explicat astazi, cine poate primi statut de refugiat in țara noastra, ce drept de ședere au ucrainenii care trec granița in baza pașaportului, și unde se pot caza cei care fug din calea razboiului din Ucraina. „Statutul de refugiat, conform legii, este o forma de…

- Ministerul de Interne precizeaza ca instituțiile de specialitate se afla oricand la dispoziție. A fost intarit controlul la frontiere și au fost suplimentate turele de serviciu in zonele sensibile. De asemenea, structurile Departamentului pentru Situații de Urgența sunt pregatite sa organizeze tabere…

- In ultimele 24 de ore au intrat in Romania 10.624 de cetațeni ucraineni, iar dintre ei, 3.360 au și parasit țara. Doar 11 au solicitat azil in Romania, a declarat ministrul de Interne, Lucian Bode. El a explicat ca cei care nu au facut aceasta solicitare pot ramane in țara noastra maximum 90 de zile…

- Allen Coliban, primarul municipiului Brașov, a anunțat, joi, intr-o postare pe Facebook , ca in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, in seara de joi spre vineri literele si cladirea primariei vor fi iluminate in culorile steagului acestei tari. „In semn de solidaritate cu poporul ucrainean, in…

- Ministrul de Interne despre conflictul din Ucraina: „Greu sa cred ca nu incepe razboiul”. Romania se pregatește de un val uriaș de migranți Ministrul de Interne despre conflictul din Ucraina: „Greu sa cred ca nu incepe razboiul”. Romania se pregatește de un val uriaș de migranți Ministrul de Interne,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca ii este foarte greu sa creada ca Vladimir Putin va da inapoi și nu va invada Ucraina. In aceste condiții, Bode arata ca Romania se pregatește de un val uriaș de migranți care vor veni din Ucraina. Ne pregatim pentru un aflux foarte mare de migranți…

- Romania a pregatit tabere pentru refugiați in care poate primi civili din Ucraina. Anunțul in acest sens l-a facut, miercuri, 9 februarie, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. „Am avut o sedinta a CSAT in care fiecare institutie si-a prezentat planul de actiune, in conditiile in care acest conflict…