Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. "Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca.

- „Cluj-Napoca a devenit un adevarat Silicon Valley de România. Carțile de identitate electronice au dus orașul la un nivel superior din administrație în beneficiul comunitații. Un semnal pentru cetațeni, de modernizare și aliniere la tendințele din…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. "Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica. Carțile identitate electronice vor fi emise in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. „Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. “Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…

- Azi va avea loc lansarea proiectului pilot pentru emiterea carții electronice de identitate, eveniment la care va participa Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode. Carțile de identitate cu cip vor avea dimensiunea unui card bancar și, pe langa datele care se regasesc și pe carțile de identitate…

- Emiterea noii carți electronice de identitate, programata in august, ar putea intarzia, deoarece Imprimeria Naționala, instituția care ar trebui sa produca noile documente, abia a lansat o prima licitație pentru achiziția materialelor necesare. Deși Romania este obligata sa emita cartea electronica…