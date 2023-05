Stiri pe aceeasi tema

- PNL și PSD s-au ințeles, deocamdata, ca noul Guvern cu premier Marcel Ciolacu sa aiba 18 ministere fața de 20 cate sunt acum. Secretarul general al PNL, Lucian Bode, care nu se va regasi, cel mai probabil, in viitorul Executiv, a declarat, vineri, ca negocierile vor fi reluate luni, data pana la care…

- PNL: Cel mai probabil Marcel Ciolacu va fi viitorul prim-ministru! Nicolae Ciuca iși va depune mandatul la sfarșitul lui Mai și vom avea un interimar Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a anunțat procedura cu privire la plecarea premierului PNL și venirea celui de la PSD in conformitate cu Protocolul…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, miercuri seara, ca partidul asi doreste sa aiba un candidat bun la alegerile prezidentiuale, astfel incat sa poata da presedintele Romaniei pentru urmatorii cinci ani. „Astazi presedintele PNL este optiune pentru a candida la functia de presedinte…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, afirma, dupa intalniri cu organizatiile din Vrancea si Timis, ca guvernarea liberala sustine administratiile locale sa faca performanta.”Proiectul liberal va fi castigator doar daca ne asumam politici de dezvoltare curajoase si daca venim in fata electoratului…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a anunțat, joi, in ședința BPN al PNL, ca liberalii vor ca in 2024 alegerile locale și cele parlamentare sa fie organizate simultan, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la ședința.

- Europarlamentarul Rareș Bogdan și-a anunțat colegii ca iși depune candidatura pentru funcția de vicepremier, dupa rotativa din mai. Discuția a avut loc la Vila Lac, miercuri seara, la o intalnire informala a conducerii PNL. Vicepreședintele Thuma Hubert a fost desemnat sa preia conducerea interimara…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, 31 martie, ca partidul condus de premierul Nicolae Ciuca are aproximativ 23%, potrivit sondajelor de opinie. „Peste cateva zile, pe 10 aprilie, se implineste un an de la ultimul Congres al Partidului National Liberal. A fost un an foarte dificil,…