- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca a transmis un mesaj astazi, dupa decizia presedintelui rus de a incepe o operatiune militara in Ucraina. "Condamn cu hotarare invadarea teritoriului Ucrainei de catre Federatia Rusa, un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului international.Guvernul Romaniei…

- Rusia ar avea o lista de persoane pe care vrea sa le lichideze, dupa invadarea Ucrainei, susține presa occidentala. Aceasta dezvaluire ar figura intr-o scrisoare formulata de ambasadoarea SUA la ONU, Bathsheba Nell Crocker. Scrisoarea i-a fost adresata lui Michelle Bachelet, Inalt Comisar al ONU pentru…

- Washingtonul a descris vineri drept o manevra ''cinica'' anuntul evacuarii catre Rusia a civililor din Donbas, estul separatist prorus al Ucrainei, actiune in care Statele Unite vad pregatiri ale unei ofensive militare a Rusiei, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Recunoasterea de catre Moscova a teritoriilor separatiste din estul Ucrainei ar echivala cu o ''agresiune fara arme'', a avertizat marti seara seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, dupa un apel in acest sens al deputatilor rusi, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania a pregatit tabere pentru refugiați in care poate primi civili din Ucraina. Anunțul in acest sens l-a facut, miercuri, 9 februarie, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. „Am avut o sedinta a CSAT in care fiecare institutie si-a prezentat planul de actiune, in conditiile in care acest conflict…

- Peste o mie de militari britanici vor fi trimiși in estul Europei, in urmatoarele zile, a decis guvernul de la Londra. Regatul Unit are deja circa 1150 de soldați in aceasta regiune. Numarul lor va fi suplimentat, in contextul masurilor de protejare a Flancului Estic al NATO. Practic, este o masura…

- Tensiunile dintre Rusia și Occident vor face, saptamana viitoare, obiectul unor discuții intre reprezentanții Moscovei și cei ai Washingtonului, la Geneva, și apoi al unui Consiliu NATO-Rusia, organizat la Bruxelles, primul din ultimii trei ani. ”Intram in aceste discuții cu dorința de a crea un climat…