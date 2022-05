Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta vulnerabilitate a Ministerului Afacerilor Interne si a institutiilor subordonate o reprezinta in continuare deficitul de resurse umane, a declarat joi ministrul de Interne, Lucian Bode. „Ministerul Afacerilor Interne este o institutie fundamentala in arhitectura de securitate a…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a precizat, joi la Brasov, la prezentarea bilantului MAI in 6 luni de activitate ca cea mai importanta vulnerabilitate a institutiei si a institutiilor subrdonate ramane deficitul de resurse umane, care se ridica la aproxiimativ 20% din

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, aflat in vizita in SUA, afirma ca oficialii Departamentului de Stat au apreciat eforturile Romaniei in domeniul traficului de persoane. El se declara increzator ca progresele facute de tara noastra se vor reflecta pozitiv in raportul privind Traficul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Serviciului de Protectie si Paza (SPP), in care vorbeste despre misiunile „extrem de complexe, dar finalizate fara repros”, apreciate de partenerii externi, duse la indeplinire de angajatii acestei institutii. „In…

- Un microfon a fost descoperit intamplator in biroul de la Ministerul Afacerilor de Interne in care iși desfașura activitatea secretarul de stat Raed Arafat. Din primele informatii microfonul a fost poziționat sub un scaun din biroul pe care il ocupa Raed Arafat , la Ministerul Afacerilor Interne. Microfonul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a vizitat vineri, 29 aprilie, Detasamentul special de pompieri Cernavoda din incinta Centralei Nuclearelectrice din judetul Constanta. El a afirmat ca decizia de a organiza aceasta subunitate de pompieri pe amplasamentul CNE Cernavoda arata o abordare matura…

- Romania contribuie constant și activ la eforturile de consolidare a securitații UE, dar fara beneficiile aferente, a spus Lucian Bode, ministrul de Interne. Acesta a cerut la Consiliul Justiție și Afaceri Interne, acceptarea Romaniei in Spațiul Schengen.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca nu a fost luata o decizie cu privire la anularea starii de alerta, mentionand ca o hotarare in acest sens trebuie sa vina in curand deoarece starea de alerta expira in 8 martie. Lucian Bode a fost intrebat, vineri, daca vom iesi din starea de alerta…