- The Minister of Internal Affairs, Lucian Bode, stated, on Wednesday, in Constanta, regarding the incident on Monday in Parliament - when the Energy Minister, Virgil Popescu, was shoved by Alliance for the Union of Romanians deputy and co-chair George Simion - that when dialogue disappears and violence…

- George Simion a oferit, marți, primele declarații cu privire la scandalul pe care l-a provocat, luni, in Parlamentul Romaniei, cand l-a bruscat pe ministrul Energiei. Simion susține ca nu a fost vorba de nici o agresiune. Pe de alta parte, el spune ca Virgil Popescu l-a provocat. „Imi spunea hai, da!…

- Avocata Ingrid Mocanu semnaleaza dubla masura a opiniei publice și nu numai dupa incidentul din Parlament dintre George Simion si ministrul Energiei, Virgil Popescu. Mocanu reamintește ca pe vremea cand adepții #rezist agresau parlamentari PSD violența nu era o problema. „Violența a inceput…

- Parchetul General a anuntat marti ca a deschis dosar penal in cazul incidentului petrecut la tribuna Parlamentului cu o zi in urma, cand ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de catre liderul AUR in timp ce vorbea de la tribuna Camerei Deputatilor. Parchetul General a anuntat ca in acest…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție i-a deschis lui George Simion, copreședintele partidului extremist AUR, un dosar penal pentru ultraj, potrivit unui comunicat de presa. George Simion este acuzat de ultraj dupa ce l-a agresat luni pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, cand acesta…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe a reacționat dupa incidentul de luni, din Parlament, in care au fost implicați liderul AUR, George Simion, și ministrul Energiei, Virgil Popescu. Este o amenințare pentru democrația din Romania, a spus Stroe.

- Majoritatea PSD-PNL "profita de violenta AUR" pentru a bloca motiunea simpla pe energie depusa de USR, ceea ce "este de neacceptat", a declarat Dan Barna, luni, dupa reluarea sedintei de plen a Parlamentului, suspendata din cauza incidentului dintre George Simion si ministrul Energiei,…