Ziua internationala a copiilor strazii, marcata de IPJ Constanta

IPJ Constanta in colaborare cu DGASPC Constanta si Asociatia "BARICADA LEX ET HONOR 2017" au organizat, ieri, activitati de prevenire a delincventei juvenile si victimizarii minorilor in randul copiilor de la Centrul de plasament "Antonio" din Constanta.In fiecare an, la… [citeste mai departe]