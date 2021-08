Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni ca Romania poate primi migranți din Afganistan, dar cu o condiție: verificarile trebuie sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman. „Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri cu un grad de ocupare de sub 60%. Vorbim…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranti, dar cu conditia ca verificarile sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman. "Pe componenta de migratie. Noi, stiti foarte bine, avem doua centre de custodie,…

- Aducerea in siguranța a celor 49 de cetațeni romani aflați in Afganistan este cel mai important lucru, spune ministrul de Interne, Lucian Bode. El precizeaza ca Romania poate primi migranți afgani, dar condiționat, respectiv verificarile sa fie realizate de structurile statului roman, arata Mediafax.…

- Condiția ca Romania sa primeasca migranți este ca „verificarile sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman”, a precizat Bode, luni, 30 august, la ceremonia revenirii in țara a celei de-a doua misiuni a pompierilor romani din Grecia. „In legatura cu criza migrantilor din Afganistan…

- Aducerea in siguranța a celor 49 de cetațeni romani aflați in Afganistan este cel mai important lucru, spune ministrul de Interne, Lucian Bode. El precizeaza ca Romania poate primi migranți afgani, dar...

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranți din Afganistan, dar condiționat, in sensul ca verificarile sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca cetateanul din Afganistan suspectat ca a ucis un migrant la Timișoara si a ranit un altul a fost capturat tocmai in Grecia. Incidentul a avut loc in zona Garii de Nord din Timisoara, in data de 19 aprilie. Barbatul se afla in Grecia si va fi adus…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, vineri, intr-o vizita la Timișoara, ca a fost prins cetațeanul din Afganistan, suspectat ca a ucis un migrant tot din Afganistan si a ranit un altul, in zona Garii de Nord din Timisoara, in 19 aprilie. Barbatul se afla in Grecia si urmeaza sa fie…