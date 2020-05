Lucian Bode: Astăzi am dat drumul la primele zboruri spre Iaşi,…

Zborurile interne au fost reluate, iar daca anul trecut media zilnica a pasagerilor transportati pe toate aeroporturile din Romania se ridica la 63.000, astazi, dupa ce am ridicat anumite restrictii, am transportat pe 20 de zboruri 1.797 de pasageri, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. ''Cel mai afectat sector de transport persoane a fost sectorul de transport aerian, nu doar in Romania. Peste 95% din zboruri au fost anulate. Daca anul trecut media zilnica a pasagerilor transportati pe toate aeroporturile din Romania era de…