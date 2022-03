Lucian Bode: Aproape 2.000 de ucraineni au cerut azil

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, vineri, ca, de la inceputul razboiului, in Romania au intrat 172.935 de cetateni din Ucraina, cei multi in 3 martie, peste 28.000. In tara noastra se mai afla peste 58.000 de ucraineni, restul parasind Romania. Lucian Bode a declarat, in briefingul…

- Marti, 1 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni, in crestere cu 5,6 fata de ziua precedenta, anunta miercuri, 2 martie, Politia de Frontiera. Astfel, pe la frontiera cu Ucraina…

- „Azi, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera (PTF) Sighetu Marmatiei au depistat sapte cetateni ucraineni, barbati cu varste intre 34 si 44 de ani, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Acestia au solicitat o forma de protectie statului roman, fapt…

- Un numar de sapte cetateni din Ucraina au trecut prin raul Tisa pe teritoriul romanesc si au solicitat protectia statului roman, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca, pana luni, la ora 11, in Romania au intrat peste 74.700 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia peste 34.000 se mai afla in tara noastra. De asemenea, au fost primite peste 700 de cereri de azil din partea cetatenilor din Ucraina. Fii…

- 15 tone de ajutoare pentru cetatenii ucraineni au fost duse pe teritoriul ucrainean de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si vor fi distribuite de autoritatile ucrainene in zonele greu afectate de conflict. Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, in colaborare cu autoritatile judetene, respectiv Prefectura…

- Din cei 10.624 de cetateni ucraineni care au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, 3.660 de persoane au parasit tara noastra in special prin punctele de trecere a frontierei cu Bulgaria si Ungaria, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. El a adaugat ca, pe teritoriul Romaniei,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, la Constanta, ca institutia pe care o reprezinta este pregatita pentru un eventual aflux de migranti dinspre Ucraina, existand tabere pentru refugiati, informeaza AGERPRES . „Am avut o sedinta a CSAT in care fiecare institutie si-a prezentat…