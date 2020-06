Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat cu directorii companiilor care gestioneaza infrastructura rutiera si feroviara despre masurile care trebuie luate in zonele afectate de inundatiile din ultimele zile. ”Asigurarea mobilitatii si a cailor de acces in aceste zone afectate este extrem de…

- Cel mai bogat om de afaceri bulgar Vasil Bojkov, zis Craniul, care domina loteriile private in Bulgaria, Republica Moldova și Georgia, urmarit de procuratura bulgara, a postat pe Facebook extrase de cont care arata retrageri de 67 de milioane de leva (circa 33,5 milioane de euro – n.trad.) din contul…

- Un scandal public a izbucnit dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a fost acuzat ca ar fi desființat un departament din minister care trebuia sa se judece cu parinții sai. Premierul a anunțat, sambata, prin consilierul sau, ca a declanșat verificari. Familiei Cițu i-a fost retrocedat un teren de…

- Zeci de angajați ai Ministerului Dezvoltarii protesteaza, marți dimineața, in fața instituției. Ei sunt nemulțumiți de disponibilizarile care se fac in minister, anunța Antena3. Ministrul a anunțat , in urma cu cateva zile, ca din cei 1500 de angajați pe care ii are in subordine, 800 vor pleca acasa,…

- Ministrul tineretului și sportului, Ionuț Stroe, a anunțat cand și in ce condiții ar putea fi reluat campionatul național de fotbal, avand in vedere ca exista și o solicitare de la UEFA in acest sens. Ionuț Stroe a spus ca echipele de fotbal au solicitat sa stea 4 saptamani in cantonament, pentru a…

- Cei mai mulți angajatori au decis sa-și protejeze angajații pe perioada crizei sanitare, trimițandu-i in șomaj tehnic. O cincime dintre deciziile din piața muncii i-au lasat insa pe romani fara venituri. Ministrul finațenlor susține ca guvernul e pregatit sa plateasca un milion de angajați in șomaj…