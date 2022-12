Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne al Uniunii Europene a respins intrarea Romaniei și Bulgariei la Schengen și a acceptat doar cererea Croației, noteaza stiri.tvr.ro. Declarații la Bruxelles: Vit Rakusan, ministrul ceh de Interne: Croația este noul membru al Schengen. Romania și Bulgaria sunt pregatite…

- Vicepreședintele Comisiei Europene spera ca țarile Croația, Bulgaria și Romania sa fie admise, astazi, in Schengen, in cadrul Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) al Uniunii Europene (UE).

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va cere maine un vot in Consiliul JAI pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca acest lucru ne permite in viitor sa dam in judecata Austria la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit lui Negrescu, variantele…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu lanseaza mai multe scenarii posibile pentru intrarea Romaniei in Spațiul Schengen, in pofida opoziției Austriei. Cu doua zile inaintea consiliului JAI, Austria a anunțat din nou, oficial, ca se opune aderarii Romaniei in Schengen. Chiar cancelarul Austriei, Karl…

- Surse guvernamentale au anuntat ca mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) ar putea fi ridicat pentru Romania. Anuntul vine, dupa 15 ani, ca raspuns la un raport pozitiv din partea Colegiului Comisarilor. Atunci cand au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, Romania și Bulgaria mai aveau inca probleme…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare - Romania, Bulgaria si Croatia, arata europarlamentarul USR Vlad Gheorghe. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va…

- Parlamentarii USR si ai partidului Forta Dreptei au formulat contestatii pentru a le depune la Curtea Constitutionala privind cele trei legi ale Justitiei adoptate de catre Parlament, a anuntat fostul ministru al Justitiei Stelian Ion. „Aceste legi, pe langa faptul ca oligarhizeaza intregul sistem judiciar…

- Comisia pentru munca si cea pentru buget de la Camera Deputatilor s-au reunit marti pentru a da raport pe ordonanta de urgenta prin care au fost marite salariile parlamentarilor si primarilor. Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a solicitat ca cele doua comisii sa se intruneasca in…