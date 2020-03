Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca o decizie privind eventuala restrictionare a transportului terestru spre si dinspre Italia ar putea fi luata in cursul zilei de luni.



"Noi astazi am luat o decizie foarte clara in legatura cu situatia pasagerilor sositi in Romania din Italia pe cale aeriana. Cu siguranta maine vom lua in discutie si celelalte trei moduri de transport, si anume transportul cu autocarul si microbuzul, transportul cu trenul si transportul cu masinile personale, pentru ca (...) noi trebuie sa eliminam orice risc, pe fiecare mod de transport.…