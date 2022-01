Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi seara, dupa ședința de guvern, ca pe luna decembrie a primit facturi la energie electrica și gaze naturale de aproximativ 1700 de lei și a ținut sa adauge faptul ca sta in chirie. „Mi-a venit factura la energie (pe decembrie – n.red.). Eu stau…

- Seful ANPC, Mihai Culeafa, a declarat ca a platit 140 de lei pentru ultima factura la energie electrica si 2.000 de lei pentru factura la gaze. Acesta a mentionat ca locuieste intr-o casa din cartierul Pantelimon. Seful ANPC a beneficiat de o compensare de 10 lei, a spus acesta. „Este vorba de o factura…

- Preturile mai mari de pana la șase-șapte ori la gaze si energia electrica, in luna ianuarie, vor aduce falimentul producatorilor romani de carne de porc si pasare. Mai mult, Romania risca chiar sa ramana fara carne de porc din producția interna in urmatoarele șase luni, iar probleme mari ar putea sa…

- Peste 1,8 milioane de conturi active erau inregistrate pana la inceputul lunii noiembrie, in platforma E.ON Myline, detinuta de furnizorul de gaze naturale si energie electrica E.ON Romania, in crestere cu 30% fata de aceeasi perioada din 2020, arata datele centralizate de catre companie. Potrivit…

- Factura astronomica la energie electrica pentru un comerciant din Pitești: 770 de milioane de lei vechi! Un comerciant din Pitești era sa faca infarct cand a deschis factura de la Enel! In prima instanța, i-a fost greu sa citeasca suma exact, din cauza de prea multe cifre! Apoi i-a fost greu sa proceseze…

- Potrivit Realitatea Plus, circa 3 milioane de romani nu vor beneficia de prevederile legii compensarii, pentru ca nu se vor incadra in consumul stabilit. Pe de alta parte, Guvernul estimeaza ca 6 milioane de familii vor beneficia de aceste reduceri, fara sa fie nevoite sa faca vreun demers.Pe perioada…