Aderarea la spatiul Schengen va fi “o bariera inlaturata”, a declarat sambata ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. “Ne vom bate in continuare pentru proiecte de tara precum aderarea la spatiul Schengen sau includerea Romaniei in programul VISA Waiver. Sunt doua teme majore pe agenda PNL, care ne dorim sa fie indeplinite cu succes in guvernarea liberala. Cand obiectivul Schengen va fi atins – si credeti-ma, eu sunt convins ca va fi atins curand – sa spuneti si sa fiti mandri ca Partidul National Liberal a avut o contributie importanta la aceasta realizare. Aderarea la spatiul Schengen incheie…