Lucian Bode a preluat funcția! Ce vrea să facă cu amenzile din perioada pandemiei Ministrul de Interne, Lucian Bode , a anunțat ca poliția va da mai puține amenzi in perioada pandemiei și ca oamenii legii se vor axa pe prevenție, nu pe sancțiuni. "Le-am spus colegilor la plecare, inainte de toate i-am mulțumit domnului Vela pentru activitatea domniei sale. A condus un minister greu intr-o perioada grea. Eu cunosc multe situații prin care a trecut in stare de urgența și alerta. N e dorim ca in cel mai scurt timp sa trecem peste aceasta perioada delicata, dar suntem in stare de alerta, și le-am spus colegilor ca sunt interesat de o prezența cat mai mare in teren, vreau ca romanii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

