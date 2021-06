Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca a fost redistribuit personal, la Timisoara, dupa ce noua angajati ai Serviciului de inmatriculari Timisoara au fost arestati preventiv pentru luare de mita.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca a fost redistribuit personal, la Timisoara, dupa ce noua angajati ai Serviciului de inmatriculari Timisoara au fost arestati preventiv pentru luare de mita. Serviciul de inmatriculari definitive va deveni operational abia de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a nimerit la Timișoara exact in momentul in care noua lucratori de la Serviciul Inmatriculari au fost reținuți pentru mita, situație care a blocat funcționarea institutiei. Pus in fața faptelor, el spune ca a luat o serie de masuri pentru a debloca situația: transferuri…

- Trimis la București de primarul Dominic Fritz, viceprimarul Cosmin Tabara se intoarce cu eventuale soluții. Dupa discuții cu ministrul de Interne, cu Ludovic Orban și șeful Inspectoratului de Imigrari, edilul spune ca Lucian Bode sau un secretar de stat din MAI va veni la Timișoara, „intr-un timp relativ…

- Ministerul de Interne a anunțat luni ca, in urma analizei facute in urma evenimentului din februarie, in Constanța, soldat cu moartea unei femei, s-a stabilit necesitatea cumpararii a 27 de perne pneumatice de salvare. Potrivit unui comunicat al MAI, ministrul Lucian Bode a primit rezultatele…

- "O decizie democratica a unui Comitet Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis este subminata sau redusa la tacere printr-o decizie abuziva de la nivel central. (...). Raed Arafat ar trebui sa ne explice care este temeiul juridic legal in baza caruia a dat Ordinul (de prelungire a carantinei…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca autoritatile locale din Timisoara au decis iesirea din carantina, la o incidenta de peste 8 la mie, in conditiile in care la o incienta mai mica s-a decis intrarea in carantina. Bode face apel la dialog intre autoritatile locale si cele centrale,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut o ieșire nervoasa in ședința Biroului Executiv al PNL, din cauza situației de la Timișoara. Acolo, liberalii și cei de la USR se contreaza puternic, dar au votat politic ridicarea carantinei. Ulteriori, șeful DSU, Raed Arafat, a trecut peste decizia politica…