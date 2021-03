Lucian Avramescu: Te voi învăţa, prietene, limbajul zorilor Te voi invata, prietene, limbajul zorilor, Cand sufletul, pasare care ciocnește coaja de ou a luminii, intampina neintamplatele toate Sigur, imi vei spune, exista și limbajul serilor, Parca acum m-am desparțit de el, facandu-ne cu aripa mainii drepte și cu aripa mainii stangi, De pe peronul unei gari, Inainte de a ne scufunda in visul naucitor Da, dar gramatica zorilor e alta, Dinții, ca niște silabe, se lasa periați pentru zambet Iar obrazul, dat cu apa rece, e gata sa primeasca sarutul Copilului care pleaca la școala Ieri, la pranz, am vazut primul graur in nucul gradinii, Ca un preot mare intre… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

- Buni zori, prieteni! E patru și nu mai am somn. De la 23,00 pana acum au trecut cinci ore, destul pentru cochetat cu visele și intunericul. Afara bezna sta bine așezata pe casa, iar lupoaica Odra, care n-are nici ea somn, latra indarjit spre Cricov, simțind poate mersul furișat al unei vulpi sau fantoma…

- Muzeul Pietrei a pornit ca o nebunie a iubirii mele de sat, de locul in care m-am (am fost) nascut, de piatra. De mai bine de doua decenii, tot ce a produs condeiul meu, s-a așezat aici. Fiecare leu a devenit o moneda de piatra, fiecare carte a devenit o lespede-n zid. M-am dat, pe mine insumi, pe…

- Desi parintii par ca au aceleasi nemultumiri la adresa celor mici (nu asculta, tipa, se razvratesc), copiii sunt foarte diferiti si, de cele mai multe ori, varii contexte conflictogene ar putea fi evitate daca am identifica in mod corespunzator limbajul iubirii si cel al apropierii care ne sunt transmise…

- Citesc cartea unui american, Dan Brule il cheama, El e yoghin, scufundator, vraci și suntem de-o seama Titlul lucrarii lui este Respira, așa vei reuși in viața, In dragoste,-n afaceri, sa respiri pur și simplu invața Da ca exemplu un performer Wim Hof, Care are douazeci de recorduri mondiale, El s-a…

- eu sunt poetul tau si-al tuturor iar muza fu sortita-a-mi fi femeia pe ea cu sani și șolduri, ochi diverși o cant și-o veți gasi in vers, de-aceea femeia, cica, te mai și coboara dupa ce-n slavi te suie, ca pe casa așa canta un lautar pribeag ce-mi cauta bacșisul langa masa beam vinul cel mai ieftin,…

- Nu-i asa ca si tu, privind apusul, simti o liniste mare Ca dupa un taifun? Crengile plopului singuratic se raresc Pentru a lasa privirea mea sa lunece in voie Acolo unde soarele se preda fara lupta Melancolia gardurilor batrane In genunchi, ca la o rugaciune cu idoli nedefiniți, Iubita mea care face…

- Orbecaim bezmetici, umblam ca orbi prin noi Ne-mpiedicam de cioburi, de scaune, de masa Calcam cu talpa goala pe resturi de strigoi Ne cautam de suflet, dar nu mai e acasa Imi strig copiii, nu sunt, mari ziduri se ridica Fug casele din uliți și fragii din cuvant Planeta-n intregime e-un Notre Dame ce…

