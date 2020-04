Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocși de stil vechi sarbatoresc azi Buna Vestire, cunoscuta in popor și sub numele de Blagoveștenie. Sarbatoarea este marcata de calendarul creștin pe data de 7 aprilie a fiecarui an și este dedicata Maicii Domnului, noteaza MOLDPRES. Este o sarbatoare cu data fixa, de la care incep sa…

- Vin puține donații, miliardarii strang punga Banul se uita piezis prin ale bancii zabrele Eu ce-aș putea darui, rastignit ca Iisus? Poate doar medicamentul poeziilor mele Lumea intreaga, de la Nistru la Sena Și chiar mai incolo, prin Indii și Americi Face o biata carantina in furnicar – ce hazlie…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a adresat, luni, credincioșilor „un cuvant de incurajare si speranta”, in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza basilica.ro. "Biserica Ortodoxa Romana se adapteaza treptat…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a adresat luni un cuvant de incurajare si speranta in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta in plina epidemie de coronavirus, a anunțat basilica.ro . Prezentam mai jos textul integral al Patriarhului Daniel:„Biserica Ortodoxa…

- In Ialomița, caminele de batrani pot fi numarate pe degete. Unul dintre ele este cel de la Țandarei, pe strada din fața Garii, ascuns in capatul ei. Este finanțat de autoritațile locale și asigura servicii de specialitate pentru 35 de rezidenți. Sunt oameni care așteapta sa «plece», suspendați intre…

- Buna dimineata, prieteni, Sa nu ma turnati inamicilor ca v-am salutat doar in gand Am vrut sa ne scriem o vorba Cu ce se mai petrece pe aici pe pamant Care pamant? Masa asta inbelșugata La care ne-a așezat de la naștere bunul Dumnezeu Ca ea arata ca dupa un chef bezmetic acum Nu sunt de vina doar…

- Duc ingerii buna vestire-n cer Cica ar fi ajuns acum pe Marte Doar pe pamant bune vestiri n-ajung Fiindca planeta noastra-i prea departe Viruși alergici iama dau prin toate Se calca in tramvaie pe bombeu Plimbarea-i interzisa pe pamant N-am voie sa ma vad nici eu cu eu Nu-s consemnat de azi in garnizoana…

- Emil Cioran, la care revin spre a ma bucura de formidabila lui scriere și a ma enerva de ideile lui adesea piezișe, lauda zeflemitor intr-o carte de eseuri, nu mai știu care, politeismul, fiindca religia cu mai mulți zei da șansa opțiunii. Un singur Dumnezeu se uzeaza repede, iar daca e inventat mai…