Lucian Avramescu: Știi, îngere, ceva mai trecător decât omul? Stii, ingere, ceva mai trecator decat omul, am intrebat eu iluzia ingerului care-mi pazea rodnica dezmembrare? Tu, care, alaturi de Dumnezeu, auzi șoaptele veșniciei pana de capat, știi viața laborioasa a albinelor și clocotul mușuroiului de furnici, nu-i așa ca doar mie, omul, mi-ai dat nemiloasa scurtare fiindca vietațile celelalte nu cunosc cuvantul sfarșit, iar la inceput – Cartea Sfanta o spune – a fost cuvantul? Nu-i așa ca, din prea multa iubire și asemanare, ma pedepsești, tu insarcinat cu paza iluziilor mele, cu lucidatea de a ști ca mor? Nedrept e sa știi și odihnitor e gandul ca nimic… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

