Lucian Avramescu: Spitalul numit România nu mai are oxigen E unu noaptea. Adormisem. Ma trezește vocea scrașnita a unei reporterițe de anchete, de la o televiziune la care nu ma mai uit. Soția se uita fiindca e singura televiziune care transmite drama de la Spitalul Foișor. Tragedia de acolo, fiindca e o tragedie. O intreb ce a luat foc. Imi face un rezumat.Spitalul, dupa ce toate celelalte s-au umplut cu sufocați covid, trebuie transformat in suport. Nu mai e oxigen. Ma gandesc la fabrica de oxiden a Munților Carpați. Cum sa nu mai avem noi oxigen? Sunt scoși unul cate unul pe targa, la miezul nopții, bolnavi cu intervenții proaspete pe șold, pe oase,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

