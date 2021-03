Lucian Avramescu: Și pietrele, ca tot ce-i frumos pe pământ, sunt de gen feminin Exista, ca matematica și arheologia, o disciplina , o catedra in școli și universitați, unde sa fie predata prietenia? Din știința mea comprimata la necesitați, vorbitoare candva, nu cred sa fi fost inventata și dotata cu manuale și invațatori. Unii o pomenesc accidental, pentru a introduce un sentiment cu povețe in discurs și a da o pata de culoare ariditații unei lecții de abstracțiuni. Discutam, eu pe foi care-mi umplu casa de cat de guraliv in tacere ma mențin, cu prietena noastra de familia Mariana Ionescu, notar de meserie in București, vecina și, prin strabuni, de sange armenesc. E o femeie… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

